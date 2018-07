Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 25 DE JULIO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) LIONELA CAPURRO Felices 6 meses! 25 de Julio 2018 TE DESEA LA FAMILIA CAPURRO TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA GRAN BAILE FAMILIAR, este sábado 28 de julio a partir de las 22.30 hs. Llegan en vivo "LOS LIRIOS "DE SANTA FE. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional baile de la familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet . Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 con el número de la entrada anticipada sorteamos $ 10.000. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.28.7. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. v.31.7 SE REGALA PERRITA RESCATADA 6 meses aprox. mediana blanca y negra. Castrada y vacunada. 03487-15-686416. v.25.7. FRASE DEL DIA Aconseja al ignorante, te tomará por su enemigo. Proverbio árabe ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an Av.Mitre 470 Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30 ----- ----- Pág. siguiente (2/3)