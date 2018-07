JUEVES 26 DE JULIO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.7 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA GRAN BAILE FAMILIAR, este sábado 28 de julio a partir de las 22.30 hs. Llegan en vivo "LOS LIRIOS "DE SANTA FE. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional baile de la familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet . Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha Radio Exito 94.5!! Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 con el número de la entrada anticipada sorteamos $ 10.000. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.28.7. FRASE DEL DIA El deporte no forja el carácter, lo pone de manifiesto. Heywood Hale Broun (1918-2001) Periodista, actor y escritor estadounidense. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 5 15.30 HS Org. Ballet Eluney El próximo domingo 5 de agosto a las 15.30 hs gran Loteria Familiar organizada por el Ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo, mas de $ 7.000 y enla jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo en Jean Jaures 767, o en Club Estrella del Este, o bailarines del Ballet Eluney o llamá al 15-570418. Ingresa sólo una persona por entrada y son limitadas. Colabora, divertite y ganá. v.5.8. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)