JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2018

CENA SHOW BAILABLE SABADO 4 21.30 HS. Ballet Eluney Ya se pueden adquirir las entradas para la Cena Show que organizan los chicos del Ballet Eluney este sábado 4 de agosto en el Club Estrella del Este, donde contaremos con un menú excelente, de entrada olas tradicionales empanadas caseras, plato principal canelones con bolognesa, de postre pasteles y cafe. Bailamos todos los ritmos con Armonizando, el Karaoke si te animas? El costo total es de $ 250 por persona. Los bonos se adquieren anticipados en Jean Jaures 767 (cerrajería). Club Estrella del Este de 18 a 20 hs., bailarines del Ballet o llame al 15-570418. Imperdible. v.4.8. FRASE DEL DIA Movimiento es el paso de la a capacidad al acto. Aristóteles NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 9 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.8. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 5 15.30 HS Org. Ballet Eluney El próximo domingo 5 de agosto a las 15.30 hs gran Loteria Familiar organizada por el Ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo, mas de $ 7.000 y enla jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo en Jean Jaures 767, o en Club Estrella del Este, o bailarines del Ballet Eluney o llamá al 15-570418. Ingresa sólo una persona por entrada y son limitadas. Colabora, divertite y ganá. v.5.8. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. ***V.30.8 CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 4 de agosto a partir de las 22.30 hs. llegan en vivo desde Santa Fe "LOS PALMERAS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolv idables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha RadioExito94.5!! Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs. en Zárate Sarmiento 365 de 9 a 13 hs. (Solo para mayores de 18años). Te lo vas a perder!!! v.4.8. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8