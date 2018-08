Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se ha extraviado llave de vehículo con llavero de cuero. Favor dejarla en nuestra redacción. Rocca 161. Muchas gracias. v.9.8. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 5 15.30 HS Org. Ballet Eluney El próximo domingo 5 de agosto a las 15.30 hs gran Loteria Familiar organizada por el Ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo, mas de $ 7.000 y enla jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo en Jean Jaures 767, o en Club Estrella del Este, o bailarines del Ballet Eluney o llamá al 15-570418. Ingresa sólo una persona por entrada y son limitadas. Colabora, divertite y ganá. v.5.8. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 9 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.8. SALUDOS AL BARRIO LAS PRADERAS Fam,ilia Araujo, de Froilan Gimenez y Mabel Araujo. YAZMIN 15 AÑOS Mi querida primer nieta: qué alegría cuando naciste, para tu abuelo y para mí. Agradezco a tus padres por darte permiso cuando te llevamos de paseo a Mar del Plata, a Córdoba, cómo disfrutamos de tu compañía. Nuestra alegría, nuestro sol, fuiste creciendo: mi alumna de Catequesis, mi ahijada de Confirmación, alegría de bebita, de nena y creciste, ahora sos una bella señorita, que estudia y compite en Atletismo, mi "correcaminos" como te llamo yo. Nos gusta con tu abuelo cuando podemos acompañarte en tus torneos. Ya cumplís tus 15, dulce mujercita, deseamos que sigas siendo feliz que se cumplan todos tus sueños y deseos. Dios y la Virgen te acompañen, te queremos mucho, tus abuelos: Mingo y Angélica AVERIGUACION DE PARADERO En IPP caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES progenitora del causante ALTAMIRANO ALAN IGNACIO" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Departamento Judicial Zarate-Campana a cargo del Dr. Ferreiros Matias dirijo la presente a fines de solicitar la colaboración de la poblacion para dar con el paradero de ALTAMIRANO ALAN IGNACIO argentino, instruído de 19 años de edad, domiciliado en Estanislao del Campo Nº 933 de este medio, número de telefono 03489-15-353812 quien resulta ser de contextura física delgada, de aprox. 1.70 mts de altura, tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro, ojos de color cafe, posee tatuaje pequeño de rosa china en brazo derecho y cicatriz en los glúteos. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans color oscuro,campera de nylon de color negra y zapatillas de color azul, llevándose consigo su teléfono celular. Que en el día de ayer (1/8/18) siendo las 14 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta una fotografía del causante Alan Ignacio Altamirano. v.4.8. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. ***V.30.8 ------ ------ Pág. siguiente (2/3)