MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

JUBILEO MATRIMONIAL 2018 LOTERIA FAMILIAR 12 de Agosto 14.30 hs. Club San Lorenzo (Jacob y Chiclana). 15-671952 / 15-326547 / 15-596775. v.9.8. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 CUMPLEAÑOS Feliz cumpleaños! Sr. Intendente Sebastián Abella En esta fecha tan especial,espero que pase un excelente día en su cumpleaños. Le desea Yolanda Suarez y sus militantes. CUMPLEAÑOS Ana Valeria Remaggi feliz cumple!!!! TKM tu prima Nelda.. 7.8.18. VECINA SOLIDARIA A las familias que puedan ayudar les pido por favor por las familias que no tienen nada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas, cocina, lavarropas, cunas. Esas cosas que a ud le ocupa lugar dónelos. Gracias por su generosidad . Dios los bendiga. No lo dude: llame al 15-698151 o 15-575776 o Giobellini 904 esquina Pampa Barrio Lubo Municipal. ***V.30.8 FRASE DEL DIA Nadie es tan joven que no pueda morir hoy. Francesco Petrarca (1304-1374) Poeta italiano. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 11 de agosto, llegan dos grandes en vivo desde Santa Fe "GRUPO ALEGRIA" y "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de loas 22.30 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder. v.11.8. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.12.8. EXTRAVIO Se ha extraviado llave de vehículo con llavero de cuero. Favor dejarla en nuestra redacción. Rocca 161. Muchas gracias. v.9.8. ----- Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781 Te esperamos!!!!! -----