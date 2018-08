Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 9 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.8. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.12.8. "CHARLAS DE CONCIENTIZACION A LA VIDA" "Madres Unidas de Campana" junto con "Despertando Sueños" harán charlas en distintas sociedades de fomento para concientizar el valor de la vida y que no ocurran mas muertes "evitables". Este sabado 11 de agosto a las 15 hs estaremos en Sociedad de Fomento Barrio Del Lubo. Invitamos a la sociedad. Cualquier informacion tel: 3489-567184 // 3489-633331. v.11.8. ANSES INFORMA A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los beneficiarios que cobran hoy VIERNES 10 DE AGOSTO: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $9201 y sus documentos terminan en 2. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cuyos documentos terminan en 4 A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. FRASE DEL DIA "Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza" --Julio César CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 11 de agosto, llegan dos grandes en vivo desde Santa Fe "GRUPO ALEGRIA" y "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de loas 22.30 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder. v.11.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an 9 de Julio 570 (Sindicato de Canillitas). Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30 TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 EXTRAVIO Se ha extraviado llave de vehículo con llavero de cuero. Favor dejarla en nuestra redacción. Rocca 161. Muchas gracias. v.9.8. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)