DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018

REFLEXIÓN Nuestra vida a veces sufre adversidades difíciles de salir adelante; pero si logras superarlas dignamente, serás feliz y con fuerzas de vivirla. Floreano Serini ----- Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781 Te esperamos!!!!! JUBILEO MATRIMONIAL 2018 LOTERIA FAMILIAR 12 de Agosto 14.30 hs. Club San Lorenzo (Jacob y Chiclana). Entradas anticipadas al:15-671952 / 15-326547 / 15-596775. TROPICAL BARRIENTOS HOY EN EL PAQUETITO Esa noche bailamos en "El PAQUETITO" Castelli 854 casi Justa Lima (en el corazón de Zárate). A pedido del público actúa la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" (el grupo más popular de la zona) de 21.45 a 2 hs. El domingo 19 con motivo del feriado LA SUPER SUPER actúa nuevamente en el CLUB SAN LORENZXO Campana. "MIRAME TE VEO" LUNES 13 DE AGOSTO 10 HS en Soc. Fom Barrio Siderca en el Sum Lavezzari 11 Brindamos información y asesoramiento a adultos mayores para la realización de trámites en Pami, Anses y Municipalidad de Campana. JUBILEO MATRIMONIAL 2018 LOTERIA FAMILIAR 12 de Agosto 14.30 hs. Club San Lorenzo (Jacob y Chiclana). 15-671952 / 15-326547 / 15-596775. v.12.8 FRASE DEL DIA No se es escritor por haber elegido decir ciertas cosas, sino por la forma en que se digan. Jean Paul Sartre CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 9 de agosto se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.12.8. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 EXTRAVIO Se ha extraviado llave de vehículo con llavero de cuero. Favor dejarla en nuestra redacción. Rocca 161. Muchas gracias. v.12.8.