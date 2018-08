Cumpleaños

MARTES 14 DE AGOSTO DE 2018

TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 FRASE DEL DIA Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón. René Descartes ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.12.8. ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an 9 de Julio 570 (Sindicato de Canillitas). Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 dfe agosto llega en vivo el éxito del momento, "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs.!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.8. ANSES INFORMA A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los beneficiarios que cobran hoy MARTES 14 DE AGOSTO: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $9201 y sus documentos terminan en 4. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cuyos documentos terminan en 6. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos.