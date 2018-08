Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 15 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 FRASE DEL DIA Poco bueno habrá hecho en su vida el que no sepa de ingratitudes. Jacinto Benavente FELIZ CUMPLE BENJAMIN!!! Ayer 14 de agosto cumplió 7 años mi hermoso nieto Benjamín, el es cariñoso, mimoso, dulce, muy inteligente y bello, compinche y futbolero. Te amamos. Tus papis Matias y Nadia junto a tu hermanito Francisco te llenaron de amor y regalos el día y lo festejaremos el finde en familia. Besos y mimos de tus bisabuelos Abel y Juany y míos tu Abu Marita. AGRADECIMIENTO Al personal del Hospital "San José" por la excelente atención brindada y en especial a la Srta. Nancy Moret, que con mucha cordialidad siempre atiende a mi padre. Flia Gonzalez. ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an 9 de Julio 570 (Sindicato de Canillitas). Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30 ----- Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781 Te esperamos!!!!! ----- Pág. siguiente (2/3)