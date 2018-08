JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2018

Cumpleaños

FRASE DEL DIA La esperanza es el deber del sentimiento. Fernando Pessoa (1888-1935) Poeta portugués. FELIZ 60 AÑOS!!! MAMI MERCEDES ITATI ZARACHO 16.8.2018 Te deseo un felíz cumple mami...Que pases un lindo dia, te amo mucho mucho. Sos lo mas grande, perdón por tan poco y gracias por todo, a pesar de nuestras diferencias y locuras. Te amoooo!!! Tu hijo Leo Zaracho. Feliz cumple!!! Abu Madrina te amo mucho!!! Tu nieta ahijada Loana Zaracho. BINGO 26/8/18 SOC. FOMENTO Bº 9 DE JULIO ENTRADAS ANTICIPADAS EN CAPILLA DEL SEÑOR 781 $ 100 mart-juev-vier-sab de 15 a 18 hs. Ultima jugada por $ 4000 cartón lleno $ 500 línea $ 300 cuaterno $ 200 terno. AGRADECIMIENTO Queremos agradecer al Director General de Defensa Civil Sr. Juan Carlos Ruiz, al Sr. Marcelo Vera y al Sr. Walter Fernandez por la instalación de dos toboganes, como también a Prefectura Naval Argentina oficial ayudante Cristian Daniel López, ayudante primero Darío Andino y marinero Sanabria Juan por haber trasladado a los toboganes hasta nuestra institución. Muchas muchas gracias!!! Alumnos de la E.P. Nº 24 "Carlos Saavedra Lamas" Campana Islas. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de agosto llega en vivo el éxito del momento, "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs.!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.8. CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. v.25.8. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.20.8.