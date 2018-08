Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS Feliz cumple Nelda Fischer!! Mamita hermosa deseo que pasemos un hermoso día juntas. Gracias por tu amor y tu existir. Gracias por ser la madre que sos gracias por apoyarme siempre y de todo lo malo salió algo bueno que es este cambio tan lindo en mi vida y en la tuya también. Te amamos Cande y Benja. BINGO 26/8/18 SOC. FOMENTO Bº 9 DE JULIO ENTRADAS ANTICIPADAS EN CAPILLA DEL SEÑOR 781 $ 100 mart-juev-vier-sab de 15 a 18 hs. Ultima jugada por $ 4000 cartón lleno $ 500 línea $ 300 cuaterno $ 200 terno FRASE DEL DIA Si una persona parece cuerda es sólo porque sus locuras son proporcionadas a su edad y estado. François de La Rochefoucauld 18 DE AGOSTO 2018 Salutaciones a la Pastora Rita Elena Duarte de Solís por ser la fecha de su cumpleaños. Deseo como hija espiritual suya lo mas precioso y hermoso que Dios nuestro Señor Jesucristo y creador ha preparado para su abnegada fiel y muy generosa vida en Dios. Pastora Rita envio mi mas sincera bendición y gratitud hacia tu vida. Por siempre Patricia Shuster hermana judeo mesiánica. v.18.8. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de agosto llega en vivo el éxito del momento, "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs.!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.8. CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. v.25.8. SE GRATIFICARA Se extravió documentación a nombre de Blois Susana DNI y billetera junto con DNI de Walter Molineris. Se agradece su devolución en nuestra redacción Avda. Rocca 161. v.18.8. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)