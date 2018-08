Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 18 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 67 años de Matrimonio FELIZ ANIVERSARIO! Maria Inés Galarza y Froilan Tornatori. En esta fecha especial, deseamos sinceramente que continuen siendo un matrimonio ejemplar durante toda la vida, enseñando el verdadero significado de la palabra AMOR. ¡Feliz Aniversario Nº67! Les deseamos tus hijos, nietos, nueras y bisnieto FRASE DEL DIA "No basta con saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" -Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de agosto llega en vivo el éxito del momento, "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs.!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.8. EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. v.25.8. SE GRATIFICARA Se extravió documentación a nombre de Blois Susana DNI y billetera junto con DNI de Walter Molineris. Se agradece su devolución en nuestra redacción Avda. Rocca 161. v.18.8. BINGO 26/8/18 SOC. FOMENTO Bº 9 DE JULIO ENTRADAS ANTICIPADAS EN CAPILLA DEL SEÑOR 781 $ 100 mart-juev-vier-sab de 15 a 18 hs. Ultima jugada por $ 4000 cartón lleno $ 500 línea $ 300 cuaterno $ 200 terno. 18 DE AGOSTO 2018 Salutaciones a la Pastora Rita Elena Duarte de Solís por ser la fecha de su cumpleaños. Deseo como hija espiritual suya lo mas precioso y hermoso que Dios nuestro Señor Jesucristo y creador ha preparado para su abnegada fiel y muy generosa vida en Dios. Pastora Rita envio mi mas sincera bendición y gratitud hacia tu vida. Por siempre Patricia Shuster hermana judeo mesiánica. v.18.8. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.20.8. CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. ----- Pág. siguiente (2/3)