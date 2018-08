Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) DIA DEL NIÑO EN SU DIA: Este domingo... No es uno más. Pues brota de las entrañas con devoción y cariño la felicidad de un niño que nos llega al corazón. . Por eso quiero en su día abrazarlo con el alma, disfrutar la dulce calma, que transmite su mirada, extasiarse en los ojos de esa "personita" amada. . A todos los niños les deseo lo mejor. Que disfruten el amor de sus padres y sus abuelos. Y que Dios desde el cielo los proteja del dolor. Raúl Berra. Integrante de C.A.L. FELIZ ANIVERSARIO ROXI: Por mas idas y vueltas que la vida nos de, seguimos eligiéndonos haciendo mas fuerte nuestro sentir. Sos mi pilar mi luz, el amor de mi vida. Cuando te veo sonreír todo mi ser ríe con vos! Te amo!: Leandro ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 25 15 HS ORG. BALLET ELUNEY Esta vez nos encontramos el día sabado a las 15 hs. para compartir dos horas en la Lotería Familiar en el Club Estrella del Este. Aquí solo abona la entrada y participa por los premios. En efectivo: mas de $ 7.000 y el extra de $ 5.000. Colabore, participe y gane. Es único. v.25.8. FRASE DEL DIA La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. San Bernardo de Claraval (1091-1153) Eclesiástico francés. TROPICAL BARRIENTOS Este domingo a partir de las 22 hs Gran Baile Familiar en Club SAN LORENZO (Campana) lo que todos esperaban actúa "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS Y EL CHINO Y LA SONORA. No se suspende por mal tiempo. Servicio de bu ffet y el mejor ambiente familiar. Imperdible!! ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.20.8. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an 9 de Julio 570 (Sindicato de Canillitas). Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!! *********V.30 EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. v.25.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. ----- Pág. siguiente (2/3)