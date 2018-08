Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRATIFICARÉ DEVOLUCIÓN De perra "Pinche" color negra con patitas amarillas, colita cortada, extraviada en la zona de Balbin y Chiclana. Comunicarse al: 423366 o al 15622973. AGRADECIMIENTO Al personal médico, enfermería y auxiliar de guardia e internación del Hospital San José, por su capacidad profesional y calidez humana. Muchas Gracias! A.E.L. - DNI: 12.211.000 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 25 15 HS ORG. BALLET ELUNEY Esta vez nos encontramos el día sabado a las 15 hs. para compartir dos horas en la Lotería Familiar en el Club Estrella del Este. Aquí solo abona la entrada y participa por los premios. En efectivo: mas de $ 7.000 y el extra de $ 5.000. Colabore, participe y gane. Es único. v.25.8. FRASE DEL DIA No perdáis vuestro tiempo ni en llorar el pasado ni en llorar el porvenir. Vivid vuestras horas, vuestros minutos. Las alegrías son como flores que la lluvia mancha y el viento deshoja. Edmond Gouncourt (1822-1896) Novelista naturalista francés. CLUB 17 UNIDFOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 25 de agosto a partir de las 22.30 hs, llegan en v ivo "LOS LIRIOS DE SANTA FE" con mas de una hgora de show. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 de lunes a viernes de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. "Con el número de tu entrada anticipada sorteamos $ 10.000 en efectivo". (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.25.8. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.24.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. v.25.8. ----- Pág. siguiente (2/3)