VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SABADO 25 15 HS ORG. BALLET ELUNEY Esta vez nos encontramos el día sabado a las 15 hs. para compartir dos horas en la Lotería Familiar en el Club Estrella del Este. Aquí solo abona la entrada y participa por los premios. En efectivo: mas de $ 7.000 y el extra de $ 5.000. Colabore, participe y gane. Es único. v.25.8. CLUB 17 UNIDFOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 25 de agosto a partir de las 22.30 hs, llegan en v ivo "LOS LIRIOS DE SANTA FE" con mas de una hgora de show. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 de lunes a viernes de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. "Con el número de tu entrada anticipada sorteamos $ 10.000 en efectivo". (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.25.8. EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. v.25.8. NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA CAMPEONATO DE CARTAS ESCOBA DE QUINCE Los abuelos de Plaza España invitan a concurrir en su sede de Plaza España el día 25/8/18 a las 10 hs. Inscripción por jugador: socio: $ 20. Jubilado NO asociado: $ 30. Almediodía para el que desee adquirir habrá Chori-Pan. Anotardse de lunes a sábado en el horario de 13.30 a 17.30 en Plaza España. Es a la bolsa. La Comisión. v.24.8.