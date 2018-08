Cumpleaños

DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se extravió estuche de anteojos con garantía en la zona de Estrada entre Bvr. Sarmiento y Moreno. Se agradecerá su devolución en nuestra redacción Rocca 161. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 FRASE DEL DIA Somos hormigas en la carcasa del mundo, salidas de la nada, encaminándonos afanosamente a ninguna parte. Morris West (1916-1999) Escritor australiano. AGRADECIMIENTO La Sociedad de Fomento del Barrio Siderca y los colaboradores de la capilla de nuestro barrio agradecen a la firma Mc Donalds por la donación de juguetes que realizó para el festejo del día del Niño el sabado 18 de agosto. A todos aquellos que colaboraron para que nuestros niños pasaran un momento de felicidad. Muchísimas gracias!! NAR-ANON LA DROGA ES UN PROBLEMA EN SU FAMILIA? No está solo, podemos ayudarlo. Tel. 4953-3539 / 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Reunion en Campana: en el Ateneo Varela 426 Campana Martes y Jueves de 18 a 20. *****v.30. CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.8. SE BUSCA Su nombre es LAYLA, es hembra y se perdió el 24/08/18 a las 17hs. en la zona del Colegio Santo Tomas. En caso de verla o querer brindar información comunicarse al: 15680788 o 15683087, Campana Hay recompensa. Muchas gracias! ----- Pág. siguiente (2/3)