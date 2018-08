Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 28 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SE BUSCA Su nombre es LAYLA, es hembra y se perdió el 24/08/18 a las 17hs. en la zona del Colegio Santo Tomas. En caso de verla o querer brindar información comunicarse al: 15680788 o 15683087, Campana Hay recompensa. Muchas gracias! FRASE DEL DIA "A quien teme preguntar, le avergüenza aprender". Proverbio danés MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P.caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denuncviante BRITES LUCAS DAVID progenitor del causante BRITES ABRIL AYELEN" con intervencion de la UDI y Juicio Nº 02 de en Turno dirijo la presente a fines de solicitar la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante BRITES ABRIL AYELEN, argentina, instruída, de 13 años de edad, DNI Nº 46.386.883, nacida el 11 de agosto de 2005, domiciliada en Formosa Nº 322 de éste medio quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximandamente 1,60 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño oscuro, ojos marrones, que de entre las pertenencias de la menor habría faltantes de las siguientes prendas: pantalón tipo Jeans de color azul descolorido, buzo de color bordó con detalles en forma de estrella, zapatillas deportivas de color verde, por lo que podría vestir de esta manera. Que en el día de la fecha y siendo las 11 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no regresó al mismo. Tel Comisaria: 422025/422534. v.29.8. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 1 de setiembre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santaw Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.20 hs. Atención!!! Entrada general gratis gratis gratis hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!. v.1.9. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.8 ----- Pág. siguiente (2/3)