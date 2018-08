MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018

Cumpleaños

MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. TENGO CALLE Gotén noche, yeca y galpón y en el cuore un gotán por corazón nada de whisky, rumba, ni conga en el rioba solo tinto, gotán y milonga. Pal buen amigo un abrazo y almal cana, tajo o balazo burros, timba, minas, cabaret, me da igual Solo conmigo yo llevo una flor enel ojal. Tengo respeto al troesma o maestro al doctor del hospital, que es nuestro al bombero voluntario solo desprecio al otario. La vida tal vez es corta pero a mi, poco me importa yo vivo a mi manera porquequien espera desespera. Solo no olvidé el marino el gendarme y el prefecto en el pueblo donde cuadre, que el también nació de madre. Me despido y me las pico sin olvidarte político como abeja en el enjambre que en el mundo, no haya hambre. Hugo Del Teso Integrante de C.A.L. FELIZ CUMPLEAÑOS "PRI" PRISCILA MAYLEN PEREZ 29.8.2004 / 29.8.2018 Qué decirte hija que sos lo más importante de mi vida sabés que podes contar conmigo siempre aunque a veces me enoje con vos pero es por tu bien. Tan rápido pasó el tiempo, ya cumplís 14 años, estás hecha una gran señorita, seguí así, sos muy buena persona, no cambies, disfrutá tu vida sé feliz hoy y siempre. Pasála lindo con las personas que te quieren de verdad. Besos de nosotros tus padres Marcelo Perez, María Rosa, hermano Joni, sobrina Maia y cuñada Brenda. Pasála lindo hija y vamos por mucho mas! Besos. FRASE DEL DIA Un hombre ha de mantener su amistad en continua reparación. Henry Fielding CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 1 de setiembre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santaw Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.20 hs. Atención!!! Entrada general gratis gratis gratis hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!. v.1.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P.caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denuncviante BRITES LUCAS DAVID progenitor del causante BRITES ABRIL AYELEN" con intervencion de la UDI y Juicio Nº 02 de en Turno dirijo la presente a fines de solicitar la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante BRITES ABRIL AYELEN, argentina, instruída, de 13 años de edad, DNI Nº 46.386.883, nacida el 11 de agosto de 2005, domiciliada en Formosa Nº 322 de éste medio quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximandamente 1,60 mts de altura, de tez blanca, cabellos largos de color castaño oscuro, ojos marrones, que de entre las pertenencias de la menor habría faltantes de las siguientes prendas: pantalón tipo Jeans de color azul descolorido, buzo de color bordó con detalles en forma de estrella, zapatillas deportivas de color verde, por lo que podría vestir de esta manera. Que en el día de la fecha y siendo las 11 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no regresó al mismo. Tel Comisaria: 422025/422534. v.29.8. ----- ANSES INFORMA A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los beneficiarios que cobran hoy MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO: - Jubilados y pensionados cuyos haberes superan los $9201 y sus documentos terminan en 8 y 9. - Titulares de la Prestación por Desempleo –PLAN 1– cuyos documentos terminan en 8 y 9. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos.