JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2018

ANSES INFORMA A través de un comunicado de prensa, hoy jueves 30 y viernes 31 de agosto: NO HAY GRUPOS DE PAGO A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. FRASE DEL DIA Querer las mismas cosas y no querer las mismas cosas, esa, en el fondo, es la verdadera amistad. Salustio Historiador latino. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 1 de setiembre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santaw Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.20 hs. Atención!!! Entrada general gratis gratis gratis hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!. v.1.9. MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) Nos reunimos an 9 de Julio 570 (Sindicato de Canillitas). Días: martes y viernes de 19.30 a 21 hs. No lo dudes, acercáte: juntos podemos!!