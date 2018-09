Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ANSES INFORMA A través de un comunicado de prensa, hoy VIERNES 31 DE AGOSTO: NO HAY GRUPOS DE PAGO A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. FRASE DEL DIA "Sembremos la llanura antes de arar la loma". Pablo Neruda CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.8. ASOCIACION ABUELOS PLAZA ESPAÑA Informa que el día 25/8 se llevó a cabo el Torneo de Cartas Programado Escoba de Quince en nuestras instalaciones de Plaza España al cual concurrieron gran cantidad de inscriptos. Dicho Torneo se jugó durante todo el día, resultando ganadores cuatro jugadores a saber: primeros y segundos haciéndose acreedores de sus correspondientes trofeos. La Comisión les agradec e a los jugadores y demás personas que se acercaron a nuestra sede.Muchas gracias! La Comisión. MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 1 de setiembre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santaw Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.20 hs. Atención!!! Entrada general gratis gratis gratis hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!. v.1.9. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)