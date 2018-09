Cumpleaños

SABADO 1º DE SEPTIEMBRE DE 2018

FRASE DEL DIA "Trabajemos sin razonar, es el único medio de hacer la vida soportable". Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. FELIZ 95 ANIVERSARIO ASOCIACION COLOMBOFILA "LA CAMPANENSE" Allá por el año 1923 un1º de setiembre hace 95 años un grupo de colombófilos en Asamblea General queda constituída la Asociación Colombófila La Campanense que hoy el edificio social se encuentra emplazado en la calle Jean Jaures 662. 1 de setiembre de 2018: "Los asociados amigos colombófilos y todos los que tenemos algo en común con la Asociación Colombófila "La Campanense" en reconocimiento y agradecimiento a quienes dieran el punta pie inicial hace tan solo 95 años". ASOCIACION ABUELOS PLAZA ESPAÑA Informa que el día 25/8 se llevó a cabo el Torneo de Cartas Programado Escoba de Quince en nuestras instalaciones de Plaza España al cual concurrieron gran cantidad de inscriptos. Dicho Torneo se jugó durante todo el día, resultando ganadores cuatro jugadores a saber: primeros y segundos haciéndose acreedores de sus correspondientes trofeos. La Comisión les agradec e a los jugadores y demás personas que se acercaron a nuestra sede.Muchas gracias! La Comisión. v.2.9