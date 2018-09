MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. FRASE DEL DIA "No hay ningún hombre absolutamente libre. Es esclavo de la riqueza, o de la fortuna, o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad". Eurípides de Salamina (480 AC-406 AC) Poeta trágico griego ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 9 16 HS Org. Ballet Eluney Este próximo domingo 9 de setiembre a las 16 hs gran lotería familiar organizada por el ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo, más de $ 7.000 y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo a solo $ 170 en Jean Jaures 767 Club Estrella, bailarines del Ballet Eluney o llama al 15-570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora, divertite y gana. v.9.9. FRASE DEL DIA El fútbol es la única religión que no tiene ateos. Eduardo Galeano CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Gran Baile Familiar este sábado 8 de setiembre a partir de las 22.30 hs, llega en vivo "EL MAGO Y LA NUEVA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!