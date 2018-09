JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

FRASE DEL DIA "No te creas salvado sólo por tu bondad". Ramon Llull (1235-1315) Filósofo y escritor en lengua catalana. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 13 de setiembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.9. INVITACION SANTA CENA El domingo 9/9 a las 18 hs invitamos a la Santa Cena del Señor. Lugar: Complejo Evangelístico Peniel. La Barca 2141 Bº Don Francisco Campana. Pastores Armando y Rita Solis, conjuntamente con la congregación los invita Hermana Patricia Shuster. CARITAS SAN VICENTE DE PAUL (ARIEL DEL PLATA) Necesita para una familia carenciada una estufa y un sofá-cama. Puede ser donación o venta a precio razonable. Comunicarse al 15-650592 (Martín). Desde ya muchas gracias. v.9.9. MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 9 16 HS Org. Ballet Eluney Este próximo domingo 9 de setiembre a las 16 hs gran lotería familiar organizada por el ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo, más de $ 7.000 y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo a solo $ 170 en Jean Jaures 767 Club Estrella, bailarines del Ballet Eluney o llama al 15-570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora, divertite y gana. v.9.9. REGALO 2 CACHORROS Raza chica. Tel. 432362. v.11.9. AGRADECIMIENTO HONORIO JORGE BASALDUA 4/09/62 - 6/07/18 Deseamos agradecer por este medio profundamente las muestras de afecto que nos han brindado y el acompañamiento permanente de las personas y profesionales durante el transcurso de su enfermedad. Gracias! - Dr. Miguel Grieco - Dra. Silvia Roland - Dra. Moira Behocaray - Dr. Matías Ottaviani - Equipo Médico de Terapia Intensiva Clínica Delta. - Equipo de Hemodiálisis Campana. - Integrantes de PAMI Campana especialmente al veterano Luis Mendoza y al Lic. Angel Rojas. -Prof. Silvana Duarte de la EEM Nº 6 por la enorme sensibilidad. Ana María Velazquez y Flía.