DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Pág. siguiente (2/3) GLORIA FISCHER 9.9.18 "Un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de los obstáculos". Felíz Cumple tía!! Nelda FRASE DEL DIA "La verdad se parece mucho a la falta de imaginación". Enrique Jardiel Poncela MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. CUMPLEAÑOS VERONICA SAITTA 9/9/2018 Porque nos diste la vida y nos entregaste tu amor. Porque velaste nuestros sueños y moldeaste nuestros corazones porque escuchaste nuestras dudas y tus consejos nos sanaron Hoy podemos decir que tenemos la Mejor Mamá del Mundo Feliz cumpleaños! Te amamos! Sofía y Melina CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 13 de setiembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 9 16 HS Org. Ballet Eluney Este próximo domingo 9 de setiembre a las 16 hs gran lotería familiar organizada por el ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo, más de $ 7.000 y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo a solo $ 170 en Jean Jaures 767 Club Estrella, bailarines del Ballet Eluney o llama al 15-570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora, divertite y gana. v.9.9. ABUELOS DE LA PLAZA ESPAÑA Informa: que el día 1/9/2018 se festejó en nuestras instalaciones los ya tradicionales y exitosos cumpleaños del Mes de nuestros socios; al cierre del festejo hubo un sorteo sorpresa gratuito de un viaje y estadía con pensión completa a San Bernardo totalmente pago siendo la salida el 23 de setiembre. La ganadora fue la Sra. Raquel Collazo. Felicitaciones!!! La donación del viaje fue la empresa Pedraza Viajes y Turismo. Muchísimas gracias: La Comisión. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante SIBOLDI ROSANA NOEMI progenitora del causante PAUM GONZALO LEONEL con intervención de la UFI y Juicio Nº 2 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a fines de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero del causante PAUM GONZALO LEONEL, argentino, instruído, de 19 años de edad, DNI Nº 41.928.467, nacido el 01 de setiembre de 1999, domiciliado en la calle Formosa s/n entre Pedro Omar y Vigna del barrio Dignidad de este medio; quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.75 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos castaño claro, ojos marrones claros, quien no cuenta con características particulares que al momento de retirarse vestía: campera deportiva de color gris oscuro con azul, pantalón deportivo de algodón de color gris oscuro, una gorra con visera de color verde con negro. Quien el día 28 de agosto de 2018 en el horario de las 11.30 hs se lo vió por última vez y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información llamar a la Comisaría de Campana tel. 422534 /422025/428052. v.9.9. REGALO 2 CACHORROS Raza chica. Tel. 432362. v.11.9. HALLAZGO Se han encontrado un juego de llaves en Rocca y Guemes en el dia de ayer. Su dueño puede pasar por Rocca 161. v.9.9. ----- Pág. siguiente (2/3)