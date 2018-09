Cumpleaños

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN Feria Americana El jueves 13 de setiembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.9. FRASE DEL DIA Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Curcio. Historiador latino. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno-Campana Gran Baile Familiar, este sabado 15 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llega en vivo desde Mexico el gran show de " LOS ANGELES AZULES". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! Entradas anticipadas en venta de lunes a viernes de 8 a 13hs en Sarmiento 365 Zarate y en Campana 94.5 Radio Exito de 9 a 13 hs (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.15.9. DIA DEL MAESTRO ENSEÑAR ES DEJAR UNA HUELLA EN LA VIDA DE UNA PERSONA ¡Feliz día del Maestro! Asociación de Docentes Jubilados de Campana TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.9 REGALO 2 CACHORROS Raza chica. Tel. 432362. v.11.9.