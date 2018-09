Cumpleaños

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DESDE EL MINIBUS QUE SALDRÁ DE CATEDRAL AUN QUEDAN DISPONIBLES 8 LUGARES. CONSULTAR SECRETARIA. v.23.9. MATINEE DULCE Para divertirte y disfrutar con tus amigos. Ya llega una nueva matinée organizado por el GRUPO ESPERANZA. Vení con tu mejor onda para disfrutar juntos de buena música y muchas sorpresas especialmente preparadas para vos. Viernes 14 de septiembre, de 19:30 a 22:30 horas en Casa Esperanza (Buenos Aires 205). No faltes! v.14.9. FRASE DEL DIA "La conciencia es el mejor libro moral que tenemos". Blaise Pascal CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno-Campana Gran Baile Familiar, este sabado 15 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llega en vivo desde Mexico el gran show de " LOS ANGELES AZULES". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! Entradas anticipadas en venta de lunes a viernes de 8 a 13hs en Sarmiento 365 Zarate y en Campana 94.5 Radio Exito de 9 a 13 hs (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.15.9. ABUELOS DE LA PLAZA ESPAÑA Informa: que el día 1/9/2018 se festejó en nuestras instalaciones los ya tradicionales y exitosos cumpleaños del Mes de nuestros socios; al cierre del festejo hubo un sorteo sorpresa gratuito de un viaje y estadía con pensión completa a San Bernardo totalmente pago siendo la salida el 23 de setiembre. La ganadora fue la Sra. Raquel Collazo. Felicitaciones!!! La donación del viaje fue la empresa Pedraza Viajes y Turismo. Muchísimas gracias: La Comisión.