SABADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

"HOGAR MANUEL" Casa Hogar de Abuelos Tiene el agrado de invitar a ustedes a festejar nuestros 17 años y llegada de la Primavera. La celebracion tendra lugar en nuestra casa, Beruti 293, Campana el día 16 de Septiembre desde las 18 hs. Los esperamos. SEGUIMOS BUSCANDO A SOCRATES Se ofrece recompensa!! Se escapó el 7/9 a las 20 hs aprox. en Bº Dálmine nuevo. Si lo vieron comunicarse al 3489-534977 / 3489-521958. Es macho color beige, ojos saltones, pelo mas corto que en la foto. v.16.9. DATOS UTILES PARA: INTENTO DE SUICIDIO-AUTOLESIONES-DEPRESION-CRISIS DE ANGUSTIA..etc. Urgencias: Guardia Hospital-Guardia Pasiva de Salud Mental adultos e infanto-juvenil. Admisión de Salud Mental Adultos Hospital: Martes 7:30-Consultorio 11-Planta Alta. Admisión de Salud Mental Infanto Juvenil Hospital Lunes 12 hs Consultorio 10 Planta Alta. CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) acercarse al más cercano de su domicilio. EOE (Equipo de Orientación Escolar) de las Instituciones Educativas donde concurren los niños y jóvenes en situación de riesgo. Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño/A y adolescentes: Colón 697 Tel. 03489-432872. ****V.30. VALOT S.A. en su planta de la Ruta 6 km 205.5, en la ciudad de Campana. Conforme a Resolución 3722/16 de la OPDS, informa la parada programada de Planta a partir del día 17/09/18 hasta el día 27/09/18 inclusive, por tareas de mantenimiento general FRASE DEL DIA La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. Blaise Pascal CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno-Campana Gran Baile Familiar, este sabado 15 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llega en vivo desde Mexico el gran show de " LOS ANGELES AZULES". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! Entradas anticipadas en venta de lunes a viernes de 8 a 13hs en Sarmiento 365 Zarate y en Campana 94.5 Radio Exito de 9 a 13 hs (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.15.9.