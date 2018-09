Cumpleaños

MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.9 EXTRAVIO Se extravió una billetera en calle Mitre entre Castilla y Castelli. Si la encuentra comunicarse al tel. 15-592874 o 440970. Lisandro Saracho. v.19.9. FRASE DEL DIA Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres, y con esto a todos los deberes de la humanidad. Jean Jacques Rousseau BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella derl Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Emtrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Balle Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 23 16 HS Org. Ballet Eluney Este próximo domingo 23 de setiembre a las 16 hs gran Lotería Familiar organizada por el ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participás de todos los sorteos en efectivo, más de $ 7.000 y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo a solo $ 170 en Jean Jaures 767 Club Estrella, Bailarines del Ballet o llamá al 15-570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colaborá, divertite y ganá. v.23.9. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENOCAMPANA Gran Baile Familiar este sabado 22 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llegan dos grandes en vivo "LA SONORA MASTER" y " NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.22.9. JUEVES 20 SEPTIEMBRE 2018 CERRADO Por el día dfel jubilado. Todos los centros nos reunimos en Pueyrredón 653 Asociación Jubilados Nac y Prov. Campana. v.19.9.