JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Pág. siguiente (2/3) BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella derl Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Emtrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Balle Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 23 16 HS Org. Ballet Eluney Este próximo domingo 23 de setiembre a las 16 hs gran Lotería Familiar organizada por el ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participás de todos los sorteos en efectivo, más de $ 7.000 y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo a solo $ 170 en Jean Jaures 767 Club Estrella, Bailarines del Ballet o llamá al 15-570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colaborá, divertite y ganá. v.23.9. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DESDE EL MINIBUS QUE SALDRÁ DE CATEDRAL AUN QUEDAN DISPONIBLES 8 LUGARES. CONSULTAR SECRETARIA. v.23.9. MISA POR LOS ENFERMOS "Pastoral de la Salud de la Parroquia Catedral Santa Florentina invita a toda la comunidad y en especial a todos aquellos que han sido visitados por nuestros agentes pastorales, a la Misa por los Enfermos y Afligidos, el próximo lunes 24 de septiembre a las 19:00 horas en el templo principal (arriba). Durante la misma se hará la Imposición de Manos y se dará el Sacramento de la Unción de los Enfermos para quienes lo necesiten. También habrá Exposición del Santísimo." v.23.9. ANSES INFORMA A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los beneficiarios que cobran hoy JUEVES 20 de septiembre: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $9816 y sus documentos terminan en 8. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENOCAMPANA Gran Baile Familiar este sabado 22 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llegan dos grandes en vivo "LA SONORA MASTER" y " NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.22.9. FRASE DEL DIA Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección. Antoine de Saint-Exupéry AGRADECIMIENTO Por este medio quiero agradecer al Hospital San José por las atenciones que ha tenido para conmigo, desde hace ya 25 años. Muchas gracias de verdad al: Dr. Tonelli y su equipo (operación umbilical), al Dr. Mario Domenech, Dr. Papini y su equipo. (operación de cadera). Todo un éxito. A todo el cuerpo del Hospital. Muchas muchas gracias de verdad y por sobre todo a mi "Dios" el nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Pisani Juan Carlos DNI 11.882.468. Gracias muchas gracias!!! CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.9. ABUELOS DE LA PLAZA ESPAÑA Informa: que el día 1/9/2018 se festejó en nuestras instalaciones los ya tradicionales y exitosos cumpleaños del Mes de nuestros socios; al cierre del festejo hubo un sorteo sorpresa gratuito de un viaje y estadía con pensión completa a San Bernardo totalmente pago siendo la salida el 23 de setiembre. La ganadora fue la Sra. Raquel Collazo. Felicitaciones!!! La donación del viaje fue la empresa Pedraza Viajes y Turismo. Muchísimas gracias: La Comisión. DATOS UTILES PARA: INTENTO DE SUICIDIO-AUTOLESIONES-DEPRESION-CRISIS DE ANGUSTIA..etc. Urgencias: Guardia Hospital-Guardia Pasiva de Salud Mental adultos e infanto-juvenil. Admisión de Salud Mental Adultos Hospital: Martes 7:30-Consultorio 11-Planta Alta. Admisión de Salud Mental Infanto Juvenil Hospital Lunes 12 hs Consultorio 10 Planta Alta. CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) acercarse al más cercano de su domicilio. EOE (Equipo de Orientación Escolar) de las Instituciones Educativas donde concurren los niños y jóvenes en situación de riesgo. Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño/A y adolescentes: Colón 697 Tel. 03489-432872. ****V.30. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.9 HALLAZGO He encontrado un trípode en calle Matheu. Llamar al 011-31662300. Gracias!! v.23.9. EXTRAVIO Se extravió una billetera en calle Mitre entre Castilla y Castelli. Si la encuentra comunicarse al tel. 15-592874 o 440970. Lisandro Saracho. v.19.9.