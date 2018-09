Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS Hoy sábado 22 Salón 2 de Abril (Tigre). Mañana Domingo Gran Baile de la Primavera en el Baile del Paquetito. (Castelli casi Justa Lima Zárate). Viernes 5 PARQUE DE LA CIUDAD Bs As. (CABA). v.23.9. ABUELOS DE LA PLAZA ESPAÑA Informa: que el día 1/9/2018 se festejó en nuestras instalaciones los ya tradicionales y exitosos cumpleaños del Mes de nuestros socios; al cierre del festejo hubo un sorteo sorpresa gratuito de un viaje y estadía con pensión completa a San Bernardo totalmente pago siendo la salida el 23 de setiembre. La ganadora fue la Sra. Raquel Collazo. Felicitaciones!!! La donación del viaje fue la empresa Pedraza Viajes y Turismo. Muchísimas gracias: La Comisión. BONAERENSES CAMPANA Invita a todos los docentes para el 28/09/18 a la Fiesta del Docente a llevarse a cabo en el edificio 6 de Julio a las 18 y 30 hs. Los afiliados pueden pasar a retirar el nùmero para el sorteo a partir del lunes 24/Comisiòn de Fiestas. HALLAZGO He encontrado un trípode en calle Matheu. Llamar al 011-31662300. Gracias!! v.23.9. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.9 CLASES DE TEJIDO y MANUALIDADES EN MADRES UNIDAS DE CAMPANA GRATIS!!!!! Capilla del Señor 781 Campana Manualidades: Martes de 15 a 17 hs. Tejido: jueves de 14.30 a 16 hs. v.30.9. FRASE DEL DIA "No es el tiempo lo que se os da, sino el instante. Con un instante dado, a nosotros nos corresponde hacer el tiempo. Georges Poulet NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DESDE EL MINIBUS QUE SALDRÁ DE CATEDRAL AUN QUEDAN DISPONIBLES 8 LUGARES. CONSULTAR SECRETARIA. v.23.9. CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella derl Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Emtrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Balle Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR DOMINGO 23 16 HS Org. Ballet Eluney Este próximo domingo 23 de setiembre a las 16 hs gran Lotería Familiar organizada por el ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. Aquí con solo abonar la entrada participás de todos los sorteos en efectivo, más de $ 7.000 y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5.000. Adquirí tu entrada hoy mismo a solo $ 170 en Jean Jaures 767 Club Estrella, Bailarines del Ballet o llamá al 15-570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colaborá, divertite y ganá. v.23.9. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENOCAMPANA Gran Baile Familiar este sabado 22 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llegan dos grandes en vivo "LA SONORA MASTER" y " NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.22.9. QUIERO AGRADECER A LA MUESTRA "OFRENDAS": Por enseñarnos a ver más allá de lo visible más allá del horizonte, a mí y a mis alumnos del Taller Municipal. Por otro lado invito a toda la comunidad y especialmente a la educativa y que sabe del valor del Arte, a disfrutar de esta muestra, se halla expuesta hasta el 25 de Septiembre en el edificio 6 de Julio. No te la pierdas y abrí tus sentidos, los más sutiles. (Taller Municipal de Cerámica y Tri dimensión para niños) Prof. Fabiana Caoduro. v.23.9. BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)