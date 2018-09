Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella derl Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Emtrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Balle Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. TROPICAL BARRIENTOS Hoy sábado 22 Salón 2 de Abril (Tigre). Mañana Domingo Gran Baile de la Primavera en el Baile del Paquetito. (Castelli casi Justa Lima Zárate). Viernes 5 PARQUE DE LA CIUDAD Bs As. (CABA). v.23.9. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado 29 de septiembre a partir de las 22:30 hs, llega en vivo la diosa del verbo amar "DALILA"venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia, los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! Entradas anticipadas en radio éxito 94.5 de lunes a viernes 9 a 13 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Solo 500 entradas anticipadas!! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.29.9. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)