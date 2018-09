Cumpleaños

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella derl Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Emtrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Balle Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. 21 de Octubre: Día de la Madre "Madre no es la que te da la vida, eso sería demasiado fácil. Una Madre es la que da el amor y entrega todo a sus hijos". Regalále la fragancia que más le gusta. Elegí un perfume importado para ella. Face: "Todo Fragancia" (nelfis62) FRASE DEL DIA "Las palabras son sólo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí es para que podamos llegar al otro margen, el otro margen es lo que importa. José Saramago (1922-2010) Escritor portugués. GRUPO ESPERANZA PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a una matinée familiar que se realizara el próximo sábado 6 de octubre a las 21 hs. En Casa Esperanza, Buenos Aires 205. El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Soledad Torres, cantante reconocida de la ciudad de Zarate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna, la entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), Llamando al tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo.Esperamos contar con la presencia de todos Uds. que además de colaborar les aseguramos pasaran una velada a pura diversión. Entretenimiento Familiar Domingo 7 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este proximo domingo7 de octubrea las 16,30 hs gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 170,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. V.7.10. BINGO A BENEFICIO DE LAS MADRES UNIDAS DE CAMPANA DOMINGO 7 DE OCTUBRE SOC. FOM. Bº 9 DE JULIO 15 HS Entradas anticipadas: $ 100 En la puerta: $ 130 *Cartón lleno: $ 3000 *Quintina: Cena para 2 pers. en Resto Bar La Catedral *Cuaterno: Canasta Familiar. Organiza: Madres Unidas de Campana. Servicio de Buffet. V.7.10. TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLADO GRATUITOS Dónde? en Sede de Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor 781. Cuándo? Martes 15.30 hs. Te anotás el mismo día y ya podes empezar. Consultá al cel: 15-567184. ***V.30.9