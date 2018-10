MIERCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Nosotros: José María Longarzo, María Rosa Longarzo, María Elizabeth Longarzo: Agradecemos a la U.D.B.C. haber otorgado a nuestra madre de 83 años "El reconocimiento por su trayectoria docente". Felicidades Mamá Juana R. Dizego de Longarzo! CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella del Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Entrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Ballet Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. LOTERIA FAMILIAR Participá, colaborá , divertite y ganá premios!!!! CASA de DÍA PADRE ANÍBAL Burgos 1144 Säbado 6 de octubre 14,00hs. v.5.10. BINGO A BENEFICIO DE LAS MADRES UNIDAS DE CAMPANA DOMINGO 7 DE OCTUBRE SOC. FOM. Bº 9 DE JULIO 15 HS Entradas anticipadas: $ 100 En la puerta: $ 130 *Cartón lleno: $ 3000 *Quintina: Cena para 2 pers. en Resto Bar La Catedral *Cuaterno: Canasta Familiar. Organiza: Madres Unidas de Campana. Servicio de Buffet. V.7.10. GRUPO ESPERANZA PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a una matinée familiar que se realizara el próximo sábado 6 de octubre a las 21 hs. En Casa Esperanza, Buenos Aires 205. El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Soledad Torres, cantante reconocida de la ciudad de Zarate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna, la entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), Llamando al tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo.Esperamos contar con la presencia de todos Uds. que además de colaborar les aseguramos pasaran una velada a pura diversión. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer profundamente la atención recibida en la Sucursal PAMI de Campana, por los directivos y empleados, en dos opotunidades que concurrí, la primera para ver que se necesitaba para un andador, indicado por el médico de cabecera de mi papá, y por segunda vez cuando llevé lo solicitado, fui atendida, al momento, por lo cual agradezco la atención, dedicación y procuración de todos, destinada a la salud de los adultos mayores. Saludo a Uds. atte. y muchos gracias Patricia Reyes DNI 13994720 ---- ¡Gracias por ser como eres!... Alguien tan maravilloso Por Claudio Valerio Este es un regalo que no todo el mundo recibe... No es algo que puedas tocar, sino que es algo por lo que definitivamente "serás tocado". Algo que te recordará una de las cosas más importantes de la vida, que no deberías olvidar: Quiero compartir este mensaje contigo porque eres un ser hermoso tal y como eres, ¡gracias por ser así! En esencia tú, en esencia tan bello... Hoy, quiero decirte que te valoro. Piensa en todas las personas que viven o vivieron en nuestro planeta desde el principio de los tiempos. Ninguno de ellos es como tú. ¡Qué cosa más milagrosa es ser tú! Nadie tiene los mismos talentos, habilidades, preocupaciones u oportunidades. Nadie tiene los mismos amigos, la misma familia o los mismos conocidos. Nadie tiene tu misma huella. Nadie tiene los mismos retos ni los mismos objetivos que tú. ¡Nadie! Eres único. Acepta y disfruta de eso que te hace único. No tienes pretendas ser como los otros esperan que seas. No tengas miedo de ser diferente. Nadie en el mundo tiene las mismas cosas en la mente, en el alma o en el espíritu que tú. Este es un regalo sólo para ti. Piénsalo y reflexiona sobre tu autenticidad. Nadie puede hablar con tus palabras. Nadie puede sonreír con tu sonrisa. Nadie impacta en las personas como tú. Disfruta de lo que te hace realmente único, deja que fluya hacia fuera y toque a tu familia, amigos y a todas las personas que encuentres por el camino. Inspírate en el hecho de ser ÚNICO. Y nunca trates de cambiar eso. Porque eres perfecto tal y como eres, y los demás te valoramos por ser TÚ. ¿Conoces a alguna persona única? ¡Recuérdaselo! ----- FRASE DEL DIA Beber sin sed y amar en todo tiempo es lo único que diferencia al hombre del animal. Pierre Augustin de Beaumarchais. HAY RECOMPENSA Hay recompensa, se perdió en el barrio Siderca Verde el 21/9. Pelo largo y toda blanca, con la cicatriz de la castración aún. Cualquier información al 3489487406-3489521657. v.7.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 7 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este proximo domingo 7 de octubrea las 16,30 hs gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 170,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. V.7.10. BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. ----- "Madre no es la que te da la vida, eso sería demasiado fácil. Una Madre es la que da el amor y entrega todo a sus hijos". 21 de Octubre: Día de la Madre Regalále la fragancia que más le gusta. Elegí un perfume importado para ella. Face: "Todo Fragancia" (nelfis62) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado 6 de octubre a partir de las 22:30 hs. llegan con un gran show en vivo desde cordoba "BANDA XXI". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia ", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha Radio Exito 94.5 ¡! Atencion: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.6.10. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)