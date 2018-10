Cumpleaños

JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2018

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza nuevamente quiere invitarlos a una matinée familiar que se realizara el próximo sábado 6 de octubre a las 21 hs. En Casa Esperanza, Buenos Aires 205. El objetivo del evento será recaudar fondos para la manutención de la casa como también de los talleres que realizan a diario los más de 70 jóvenes que concurren a la institución en forma gratuita. El evento contara con la presencia de Soledad Torres, cantante reconocida de la ciudad de Zarate y un DJ para bailar y disfrutar toda la noche. El servicio de pizzas estará a cargo de pizzería la Fortuna, la entrada incluye una empanada y pizza libre. Las mismas ya se pueden adquirir en casa Esperanza (Buenos Aires 205), Llamando al tel. 03489-15596717 o pedirlas a las familias o colaboradores del grupo. Esperamos contar con la presencia de todos Uds. que además de colaborar les aseguramos pasaran una velada a pura diversión. v.6.10. AGRADECIMIENTO La Comisión de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, seccional Campana, mediante la presente quiere manifestar su agradecimiento la Comisión de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE 6 DE JULIO, por realizar el servicio de traslado de nuestros afiliados al Camping de San Pedro el pasado 21 de Setiembre del corriente año. LOTERIA FAMILIAR Participá, colaborá , divertite y ganá premios!!!! CASA de DÍA PADRE ANÍBAL Burgos 1144 Säbado 6 de octubre 14,00hs. v.5.10. CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella del Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Entrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Ballet Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. HAY RECOMPENSA Hay recompensa, se perdió en el barrio Siderca Verde el 21/9. Pelo largo y toda blanca, con la cicatriz de la castración aún. Cualquier información al 3489487406-3489521657. v.7.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 7 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este proximo domingo 7 de octubrea las 16,30 hs gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 170,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. V.7.10. BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante SUAREZ MARIA BELEN hija de la causante SUAREZ ZULMA ELENA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen, dirijo a Ud la presente a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante SRA. SUAREZ ZULMA ELENA de nacionalidad argentina, DNI Nº 17-738.079, domiciliada enb la calle Dasso Nº 380 de la ciudad de Campana, de ocupación desocupada, de 52 años de edad. Quien resulta ser de contextura física delgada, de aprox. 1.65 mts de estatura, de tez trigueña, cabellos largos de color negros, de ojos color negros, la misma presenta una renguera, desconociendo la mentada en que pierna posee la misma y posee faltantes de piezas dentales en parte superior. Que al momento de retirarse vestía: una campera de color negra, un pantalón de jeans de color azul y un par de zapatillas de color blancas. Que el día 2/10/18 siendo las 16 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Cualquier información llamar a la policia local 422025. FRASE DEL DIA La amistad es un acuerdo perfecto de los sentimientos de cosas humanas y divinas, unidas a la bondad y a una mutua ternura. Cicerón "Madre no es la que te da la vida, eso sería demasiado fácil. Una Madre es la que da el amor y entrega todo a sus hijos". 21 de Octubre: Día de la Madre Regalále la fragancia que más le gusta. Elegí un perfume importado para ella. Face: "Todo Fragancia" (nelfis62) ----- Pág. siguiente (2/3)