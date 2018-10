SABADO 6 DE OCTUBRE DE 2018

Cumpleaños

FELIZ CUMPLE MAIBEL!!! Esperamos que este día sea muy especial para vos y que cada sueño que te propongas se te haga realidad. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que has comenzado. FELICES QUINCE!!!!! TE AMAMOS MUCHO Tus papás, hermanos, sobrinos, tíos y todos los que te quieren. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 7 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este proximo domingo 7 de octubrea las 16,30 hs gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 170,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. V.7.10. HAY RECOMPENSA Hay recompensa, se perdió en el barrio Siderca Verde el 21/9. Pelo largo y toda blanca, con la cicatriz de la castración aún. Cualquier información al 3489487406-3489521657. v.7.10. MUY FELICES 15 AÑOS!!! Maibel llegaron tus hermosos y esperados 15 años. Mi pequeña espero que nunca se te borre esa sonrisa hermosa que tenes. Te deseamos lo mejor en esta etapa que estás comenzando. Te amamos. Tus papis, hermanos, sobrinos, tíos, la abuela Merchu y Molina. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado 6 de octubre a partir de las 22:30 hs. llegan con un gran show en vivo desde cordoba "BANDA XXI". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia ", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha Radio Exito 94.5 ¡! Atencion: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.6.10 FRASE DEL DIA "La envidia es el arte de contar las bendiciones ajenas y no las propias." BINGO A BENEFICIO DE LAS MADRES UNIDAS DE CAMPANA DOMINGO 7 DE OCTUBRE SOC. FOM. Bº 9 DE JULIO 15 HS Entradas anticipadas: $ 100 En la puerta: $ 130 *Cartón lleno: $ 3000 *Quintina: Cena para 2 pers. en Resto Bar La Catedral *Cuaterno: Canasta Familiar. Organiza: Madres Unidas de Campana. Servicio de Buffet. V.7.10. GRACIAS SAN EXPEDITO... Virgen del Rosario en el nombre de Dios y todos los santos por escuchar y conceder mis peticiones: Mirta v.6.10 VAMOS DE PASEO el 14 de octubre a Museo de los Corrales y Feria de Mataderos. Informes al 03489-15-577910 o al mail: gibel-63@hotmail.com. v.7.10. CENA SHOW BAILE KARAOKE SABADO 6 21.30 HS El Ballet Eluney organiza con motivo de los festejos de sus 25 años de vida una gran cena show bailable en el Club Estrella del Este, con un menú excelente y con un costo super accesible. Entrada: empanadas caseras. Plato principal: carne con papas rústicas y de postre: helado. Costo: $ 280 por persona. Entradas limitadas en venta en Jean Jaures 767 Club Bailarines del Ballet Eluney o llame al 15-570418. No se lo podrá perder. v.6.10. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega trae bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenión médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias! v.11.10 BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10.