DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega trae bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenión médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias! v.11.10 BINGO A BENEFICIO DE LAS MADRES UNIDAS DE CAMPANA DOMINGO 7 DE OCTUBRE SOC. FOM. Bº 9 DE JULIO 15 HS Entradas anticipadas: $ 100 En la puerta: $ 130 *Cartón lleno: $ 3000 *Quintina: Cena para 2 pers. en Resto Bar La Catedral *Cuaterno: Canasta Familiar. Organiza: Madres Unidas de Campana. Servicio de Buffet. V.7.10. FRASE DEL DIA No intentes curar el mal por medio del mal. Heródoto de Halicarnaso (484 AC-425 AC) Historiador y geógrafo griego. VAMOS DE PASEO el 14 de octubre a Museo de los Corrales y Feria de Mataderos. Informes al 03489-15-577910 o al mail: gibel-63@hotmail.com. v.7.10. Entretenimiento Familiar Domingo 7 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este proximo domingo 7 de octubrea las 16,30 hs gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 170,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. V.7.10. HAY RECOMPENSA Hay recompensa, se perdió en el barrio Siderca Verde el 21/9. Pelo largo y toda blanca, con la cicatriz de la castración aún. Cualquier información al 3489487406-3489521657. v.7.10. BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. "TUS OJOS CLAROS" El día que tu mirada se cruzó con la mía sentí que tu mirada me quemó el corazón me miraste con esos ojos claros, llenos de amor y ternura decían de tanta pasión. Quien sabe por que capricho yo pienso siempre en ellos y esos ojos claros tan dulce pero mesquinos siempre me miran de lejos así me quedaría toda la vida pensando en tus ojos claros. Sin sospechar que la suerte ya está echada andando el misterio de tu mirada por un lazo de amor esperaría toda la vida cautiva de tus ojos claros. Así me enredé en la trampa de tu mirada. Me quitaría el sueño pensando en esa mirada hermosa y clara mirando tus ojos claros. Juani Cosall ----- "Amo y admiro a esa Mujer que nunca se cansó de luchar por su familia y le agradezco a Dios por esa gran Madre que me dio la oportunidad de tener. Te amo Mamá! 21/10 Día de la Madre Regalále la fragancia que más le gusta. Elegí un perfume importado para ella. Face: "Todo Fragancia" (nelfis62) -----