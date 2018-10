MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) 20.10.2018 FESTEJAMOS EL DIA DE LA FAMILIA 12 hs. Traer algo frío para comartir. Lugar: Plaza España. v.20.10. Anuncia que el día 3/11/18 se llevará a cabo el Campeonato de Truco en nuestras instalaciones de Plaza España. El horario del comienzo será a las 10 hs. previo sorteo de los anotados que serán elegidos de bolsa y saldrán las parejas . La inscripción para socios será de $ 30. No socio $ 40. Los premios son hermosos trofeos. Habrá pizza al mediodía. Los esperamos. Gracias!! Anotarse al 15-542330. La Comisión. v.3.11. BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.10.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de octubre a partir de las 22.30 hs llega en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!"!! v.13.10. FRASE DEL DIA "Creo que no se puede ser hombre, y mucho menos artista, sin tener una conciencia política. El arte es política". Luchino Visconti (1906-1976) Aristócrata y director de cine italiano. AGRADECIMIENTO Las catequistas y niños de la Catequesis de la Capilla Sagrada Corazón de Jesús, agradecen a la Municipalidad de Campana habernos previsto del transporte para visitar el Parque Temático Tierra Santa, de la ciudad de Buenos Aires. Un agradecimiento especial a los choferes Carlos Muñalo y Darío Santa Cruz por el buen trato recibido y por el profesionalismo demostrado en la conducción de las combis. Muchas gracia a todos que Dios los bendiga!! CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega trae bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenión médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias! v.11.10 CONDOLENCIAS La Comisión directiva y socios del Club San Lorenzo de Campana Acompañan a nuestro querido ex presidente, socio vitalicio y amigo HUGO DEL TESO y familia, en este difícil momento ante la pérdida irreparable de su hijo Hugo Daniel. Nuestro más sincero pésame ----- "Madre no es la que te da la vida, eso sería demasiado fácil. Una Madre es la que da el amor y entrega todo a sus hijos". 21 de Octubre: Día de la Madre Regalále la fragancia que más le gusta. Elegí un perfume Importado para ella. Face: "Todo Fragancia" (nelfis62) ----- ----- Pág. siguiente (2/3)