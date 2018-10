Cumpleaños

JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018

página(s) : 1 de 3

¡HOY CUMPLIMOS 60 AÑOS DE CASADOS! 11.10.2018 Dios nos bendijo con 4 hijos, 11 nietos y 14 bisnietos y siguen llegando. Rolando y Ofelia BINGO 11/11/18 SOC FOM. VILLANUEVA (San Lorenzo 982). Entrada: $ 50. Organiza: E.E.S. Nº 22 5º "B". Los esperamos!! v.11.10. FRASE DEL DIA Se puede pecar contra la verdad lo mismo por omisiones calculadas como por informaciones inexactas. Pablo VI Entretenimiento Familiar Sabado 20 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este proximo Sabado 20 de octubre festejamos el dia de la madre con varios sorteos en la gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 150,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. v.20.10. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango invita a la charla en homenaje a uno de los mejores intérpretes de nuestra música ciudadana JULIO SOSA. El disertante: Sr. Raúl Berra, hará un recorrido por su vida personal y artística, ilustrando con sus mejores temas. Además los socios del Círculo realzarán con canciones del repertorio de Julio Sosa. El acto se realizará en la Biblioteca Pública Municipal, el viernes 12 a las 18.30. Entrada libre y gratuita. Auspicia Secretaria de Cultura y Educación. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega trae bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenión médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias! v.11.10 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de octubre a partir de las 22.30 hs llega en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!"!!