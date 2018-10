Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 13 DE OCTUBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA "Quizá la obra educativa que más urge en el mundo sea la de convencer a los pueblos de que su mayores enemigos son los hombres que les prometen imposibles". Ramiro de Maeztu FELIZ DIA DEL PSICOLOGO 13.10.18 Para todos los psicólogos de mi ciudad especialmente para Carolina Mazzei. Felíz Día!!! Nelda Fischer. EXTRAVIO Se extravió en la Avenida Peron (vereda de la Santo Tomás) documentación a nombre de María Victoria Villa, Ramieri Nicolas, Ramieri Valentín y Felipe. Llamar al tel 15-429229 o traer a esta redacción. v.14.10. SE GRATIFICARA Se extravio un par de lentes recetados sobre las calles Capilla del Señor entre San Martín y Balbín. A la persona que lo levantó se le gratificará si me da su dirección. Llame al 432326. Desde ya gracias! v.14.10. 20.10.2018 FESTEJAMOS EL DIA DE LA FAMILIA 12 hs. Traer algo frío para comartir. Lugar: Plaza España. v.20.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de octubre a partir de las 22.30 hs llega en vivo el romántico mas caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!"!! v.13.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 20 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este proximo Sabado 20 de octubre festejamos el dia de la madre con varios sorteos en la gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 150,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. v.20.10. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)