MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

MUCHAS GRACIAS!!!! Agradecemos la colaboración de los comercios que nos ayudaron en la realización de la Lotería Familiar a beneficio del GRUPO SCOUTS MONSEÑOR ESPOSITO -Alegra Cerámica Estampada - Apsara - Arrimate - Ay Caramba - Barbería Follonier - Bazar Gea - Cafe Martinez - Casa Julio - Catalina - Chloe Est. - Distribuidora Campana - El Carrusel - Estilista Unisex Carlos - Farmacia Fernandez - Gran Prix - Heladería Arlequín - Hiper Bazar - Jade - Kiosco Nora - La Bodega - Lencería Demaris - Loren's Peluquería - María Emilia - Martín Pescador - Martuca -Municipalidad de Campana - Muy Mucho Agustina - Narrow - Nazaria - Outlet - Películas - Papeleras del Sol - Papelera El Once - Pizza Party Carlitos - Pollos - Prevención Salud - Rey de los Precios 2 - RO-30 Hombres - Runnu - Sociedad de Fomento Bº Siderca - Stilyste - Tango - TKM 20.10.2018 FESTEJAMOS EL DIA DE LA FAMILIA 12 hs. Traer algo frío para comartir. Lugar: Plaza España. v.20.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 20 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este proximo Sabado 20 de octubre festejamos el dia de la madre con varios sorteos en la gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 150,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. v.20.10. FRASE DEL DIA "La lectura es a veces una estratagema para eludir pensar." Arthur Helps (1813-1875) Escritor y periodista inglés. FELIZ CUMPLEAÑOS LINO CANTELLI 17.10.18 Queremos desearte que disfrutes un día de cumpleaños rodeado de toda tu familia. Te queremos mucho tus hijhos: Claudio, Paola, Silvina. Un beso grande de tu esposa. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 20 de octubre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santa Fe, El Master "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!