JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018

CAFÉ LITERARIO Organizado por la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E - Campana) se realiza esta tarde yb Café Literario a partir de las 17 horas en la Biblioteca Pública Municipal Doctor Octavio R. Amadeo (Edificio 6 de Julio-Campana). La entrada es libre y gratuita. Llevar textos cortos y poesías para leer. Los esperamos CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 20 de octubre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santa Fe, El Master "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.20.10. FRASE DEL DIA "Los celos nacen del amor, pero no mueren con éste". François de La Rochefoucauld ----- 20.10.2018 FESTEJAMOS EL DIA DE LA FAMILIA 12 hs. Traer algo frío para comartir. Lugar: Plaza España. v.20.10. Entretenimiento Familiar Sabado 20 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este proximo Sabado 20 de octubre festejamos el dia de la madre con varios sorteos en la gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 150,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. v.20.10. Y SOLTARON CADA GLOBO... Y con cada globo volo una estrella y con cada estrella voló un TE AMO. Y ellos aquí parados en ese escenario que es la vida ya no son los mismos, su corazón que ya no está entero acostumbrado sí al dolor y la ausencia. En cada lágrima se va la impotencia de no poder abrazarlos y pasan por sus mentes recuerdos como en una película. Hoy llego el día: soltaron cada globo y con ellos también la esperanza de algún dia abrazarlos en la eternidad. LOS QUIERO!! NELDA BEBA GUGLIELMOTTO y JOSÉ LORENZATTO Nos casamos hace 50 años, un 28 de febrero de 1968. Queremos invitar a todos los que nos conocen a la Catedral Santa Florentina, el próximo 20 de Octubre a las 19 hs.; donde reafirmaremos nuestro matrimonio en la misa de Acción de Gracias. Va a ser para nosotros un día muy especial y queremos compartirlo con ustedes.