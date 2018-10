Cumpleaños

SABADO 20 DE OCTUBRE DE 2018

página(s) : 1 de 3

HOMENAJE A LAS MADRES EN SU DIA La comisión Directiva del Sindicato Petrolero de Campana invita por este medio a los afiliados y jubilados de nuestra organización gremial, a la población en general y a todas las madres a este humilde y sencillo homenaje a realizarse el día domingo 21 de octubre a las 10hs, al pie del monumento a las madres dónde se depositará una ofrenda floral. Comisión Directiva GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.21.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 20 de octubre a partir de las 22.30 hs llega en vivo desde Santa Fe, El Master "MARIO PEREYRA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!! Entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.20.10. FRASE DEL DIA Una pintura es un poema sin palabras. Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino. BINGO SOC. FOMENTO BARRIO VILLANUEVA MIERCOLES 24 18 HS A beneficio del vecino ALAN RIZZO quien tuvo un accidente el día 30/9 y requiere una prótesis en toda la cara cuyo valor es de $ 100.000. v.24.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 20 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este proximo Sabado 20 de octubre festejamos el dia de la madre con varios sorteos en la gran loteria familiar organizada por el ballet Eluney en Sivori 250 Club Estrella del Este. Aqui con solo abonar la entrada participas de todos los sorteos en efectivo , mas de $ 7.000. y en la jugada extra te podes llevar mas de $ 5000. Adquiri tu entrada hoy mismo a solo $ 150,00 en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet Eluney, o llama al 15 570418. Ingresa solo una persona por entrada y son limitadas. Colabora , divertite y gana. v.20.10. ----- 20.10.2018 FESTEJAMOS EL DIA DE LA FAMILIA 12 hs. Traer algo frío para comartir. Lugar: Plaza España. v.20.10. "Madre no es la que te da la vida, eso sería demasiado fácil. Una Madre es la que da el amor y entrega todo a sus hijos". 21 de Octubre: Día de la Madre Regalále la fragancia que más le gusta. Elegí un perfume importado para ella. Face: "Todo Fragancia" (nelfis62)