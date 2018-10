DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018

Cumpleaños

A JOSEFA HERMINIA CASORATTI LA CHOLI CASORATTI Podemos decir en forma tangueada: "llegaste como un rayo refulgente de luz" o como Don Ata: "las penas son de nosotros, las vaquitas son de Anchorena"... Tu compañero, tus hijos, tus nietos y todos los que comprendieron tu sentido de la vida recordamos en el vuelo de libertad, educación y justicia más de 1826 días, esperando en el acople a tu vuelo en la posta de la vida, te decimos gracias... GRACIAS CHOLI!!! MAESTRA DE LA VIDA GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.21.10. FRASE DEL DIA "Las madres perdonan siempre: han venido al mundo para eso". Alejandro Dumas AGRADECIMIENTO Los familiares de quien en vida fuera CLAUDIO FERNANDO GONZALEZ agradecen infinitamente a Médicos y Personal de Guardia y de Unidad Coronaria del Hospital San José y el SAME por el trato y la atención recibida en tan difícil momento. MIL GRACIAS!!! MADRE EN SU DIA Dios le encomendó.. En la tierra. una misión muy importante, que es dar vida. A veces poniendo en juego la suya, la que todo da y nada pide. Madre! Emblema de sacrificio y coraje que al irse deja un vacío imposible de llenar. Ella es cual flor que nos brinda su perfume y al deshojarse inunda el corazón de tristeza. Que la cuide, el que la tiene y en su día,bese con cariño su frente. Los que no la tenemos... recemos por el eterno descanso de su alma. Raúl Berra Integrante de C.A.L. BINGO SOC. FOMENTO BARRIO VILLANUEVA MIERCOLES 24 18 HS A beneficio del vecino ALAN RIZZO quien tuvo un accidente el día 30/9 y requiere una prótesis en toda la cara cuyo valor es de $ 100.000. v.24.10.