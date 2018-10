MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018

Cumpleaños

FRASE DEL DIA El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Milan Kundera AGRADECIMIENTO Los familiares de quien en vida fuera RAUL JULIO ACCIARDI, agradecen infinitamente a Profesionales y Amigos por la solidaridad y atención recibida en tan difícil momento. GRACIAS!!!!!!!! CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 27 de octubre a partir de las 22.30 hs llegan dos grandes en vivo "VIRU KUMBIERON" Y "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.27.10 PASEOS RECREATIVOS DOMINGO 28 DE OCTUBRE: Tigre. Museo de Bellas Artes y Puerto de Frutos. SABADO 10 DE NOVIEMBRE: Noche de los Museos. Informes al 3489-577910 o por mail a: gibel_63@hotmail.com Facebook: Paseos Recreativos. v.24.10. BINGO SOC. FOMENTO BARRIO VILLANUEVA MIERCOLES 24 18 HS A beneficio del vecino ALAN RIZZO quien tuvo un accidente el día 30/9 y requiere una prótesis en toda la cara cuyo valor es de $ 100.000. v.24.10.