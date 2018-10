JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018

Cumpleaños

GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.24.10. EXTRAVIO DE AUDIFONO Se ha extraviado un audífono en Becerra y Brown hasta Belgrano y De Dominicis. Por favor si lo encontro llama al 425507. v.28.10. GRATIFICARE DEVOLUCION Se ha extraviado documentación a nombre de Marcos Aurelio Lima Dos Santos. Quien lo encuentre comunicarse al tel. 3489-351446. v.25.10. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de JUAN JOSE RODRIGUEZ en Avda. Rocca. Acercarse a esta redaccion Rocca 161 o llamar al 15-567328. v.28.10. OSCAR GOZELA 25/10/18 FELIZ CUMPLE PÁ Nº 78. Espero la pases lindo. Gracias por todo. Te amamos mucho! Mami, hijos, nietos, yernos. Flía. Gozela SEGUIMOS CAMINANDO… A LOS 200 Por ex docentes y ex alumnos de la Escuela Normal Eduardo Costa Sin saber si "vamos a llegar" pero convencidos que, al menos para ello, debemos y queremos seguir caminando, volvemos para juntarnos una vez más. El motivo? Celebrar "el inicio al bicentenario" de NUESTRA ESCUELA. Qué para eso falta mucho? Puede ser…pero con música el tiempo pasa más rápido. Por eso, los esperamos para volver a reunirnos. Esta vez sin cena ni baile pero pudiendo deleitarnos con la música de la Escuela Orquesta de nuestra ciudad dirigida por nuestro ex alumno, el maestro, Javier Ulmete. La cita es el próximo martes 30 de octubre a las 17 en nuestra querida ESCUELA NORMAL. FRASE DEL DIA "Quien no castiga el mal, ordena que se haga". Leonardo Da Vinci CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 27 de octubre a partir de las 22.30 hs llegan dos grandes en vivo "VIRU KUMBIERON" Y "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!!