Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELIZ CUMPLE JAZMIN LOMEZ ROMA! Sabes una cosa? Hoy cumple 3 añitos mi bisnieta Jazmín. Toda la familia le desea que pase un muy lindo día rodeada del gran amor de siempre. Tu bisabuela que te adora: Betty GRATIFICARE DEVOLUCION Se ha extraviado documentación a nombre de Marcos Aurelio Lima Dos Santos. Quien lo encuentre comunicarse al tel. 3489-351446. v.25.10. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de JUAN JOSE RODRIGUEZ en Avda. Rocca. Acercarse a esta redaccion Rocca 161 o llamar al 15-567328. v.28.10. GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.29.10. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sabado 27 de octubre a partir de las 22.30 hs llegan dos grandes en vivo "VIRU KUMBIERON" Y "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.27.10 FRASE DEL DIA "Dejemos que el pasado sea el pasado". Homero REMEMBRANZAS Gracias papá: a mi querido papá Adolfo hace un mes estás con Jeshuá. Es mi plena certeza y hoy estás festejando con nuestro salvador tus 87 años enla estela de nuestro hermoso firmamento y abrazando al creador Adonai. Gracias papá por ser tu herencia en Jeshuá con infinito y tierno amor: tu hija Patricia, hermana en la fe judeo mesiánica. Shalón. SEGUIMOS CAMINANDO… A LOS 200 Por ex docentes y ex alumnos de la Escuela Normal Eduardo Costa Sin saber si "vamos a llegar" pero convencidos que, al menos para ello, debemos y queremos seguir caminando, volvemos para juntarnos una vez más. El motivo? Celebrar "el inicio al bicentenario" de NUESTRA ESCUELA. Qué para eso falta mucho? Puede ser…pero con música el tiempo pasa más rápido. Por eso, los esperamos para volver a reunirnos. Esta vez sin cena ni baile pero pudiendo deleitarnos con la música de la Escuela Orquesta de nuestra ciudad dirigida por nuestro ex alumno, el maestro, Javier Ulmete. La cita es el próximo martes 30 de octubre a las 17 en nuestra querida ESCUELA NORMAL. ----- AGRADECIMIENTO Los padres de la Escuela de Fútbol de Río Luján quieren agradecer a todos los que participaron en la organización del Bingo a total beneficio de la compra de elementos para la escuelita pero muy especialmente al Señor intendente Sebastián Abella por su incondicional apoyo para con nosotros, en poder ayudarnos a levantar el polideportivo del Barrio para que puedan realizar está práctica deportiva más de un centenar de chicos durante la semana. Tambien queremos hacer mención al equipo de Sebastian Abella Sentir que colaboró con toda la organización. En nombres de todos los padres y coordinadores les decimos simplemente Gracias! ----- Pág. siguiente (2/3)