Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA El perdón está conectado con la bondad; y el amor es la forma de bondad primordial para el perdón. A medida que perdonamos en el sentido más profundo del término, nos sanamos un poco más y nos deshacemos de la ira y el rencor que nos atormentan. AGRADECIMIENTO Quiero hacer público mi más sincero y profundo agradecimiento a nuestro intendente Sebastian Abella por escucharme, preocuparse y ocuparse e buscar una salida a un problema que venimos teniendo hace ya tiempo. Fueron días muy duros los que nos tocó vivir; pero cuando se cierran algunas puertas, otras se abren. Gracias querido Sebastian por tenderme tu mano en momentos difíciles. ¡Mi familia y yo te estaremos eternamente agradecidos! René Hector Gómez DNI 12.134.040 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 4 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 4 de noviembre a las 16.30 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.3.11. CUMPLEAÑOS El Ballet Eluney Le desea un muy Feliz Cumple a RUBEN DUSAC y Gracias por ser parte de nuestra entidad EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de JUAN JOSE RODRIGUEZ en Avda. Rocca. Acercarse a esta redaccion Rocca 161 o llamar al 15-567328. v.28.10. GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.29.10. Pág. siguiente (2/3)