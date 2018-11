Cumpleaños

MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018

página(s) : 1 de 3

GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.30.10. FRASE DEL DIA "La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia". Charles Darwin CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado3 de noviembre a partir de las 22:30 hs. llegan en vivo"LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia ",los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha radio éxito 94.5. Atencion: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. con el numero de tu entrada sorteamos $10.000 (en efectivo) (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.3.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 4 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 4 de noviembre a las 16.30 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.3.11.