VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.10.11. BINGO FAMILIAR Organiza Madres Unidas de Campana DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE SOCiedad FOMENTO BARRIO 9 DE JULIO 15 HS Cartón lleno $ 3000. Quintina $ 1000. Cuaterno $ 500. Entradas anticipadas $ 100 $ 150 en puerta.Podes conseguir anticipadas en Capilla del Señor 781. O llamar a los cel: 3489-633331. /3489-5671 84. v.4.11. FRASE DEL DIA Volvamos a esos días felices en los que había héroes. Bette Davis (1908-1989) Actriz estadounidense. AGRADECIMIENTO A la firma Distriprofess a su directora: Mabel a su hijua Roío a su secretario Rafael, su empleado Matias, especialmente a su profesor Cristian, al frente de su equipo de Peluquería. SAtte. Patricia Shuster. Entretenimiento familiar Domingo 4 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 4 de noviembre a las 16.30 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.3.11. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado3 de noviembre a partir de las 22:30 hs. llegan en vivo"LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia ",los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Escucha radio éxito 94.5. Atencion: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana de 9 a 13 o de 16 a 20 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. con el numero de tu entrada sorteamos $10.000 (en efectivo) (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.3.11. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 8 de noviembvre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necsidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.8.11. Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781. Te esperamos!!!!!