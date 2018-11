DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 8 de noviembvre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necsidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.8.11. SOC. DE FOMENTO LOMAS DE RIO LUJAN 32º ANIVERSARIO SABADO 10 DE NOVIEMBRE 21 HS CENA SHOW Matambre con rusa-Pollo-Lechón-Ensalada-Helado-Brindis con torta. (No incluye bebidas). Animación Richard Santos. Valor: Mayores $ 350. De 6 a 12 años: $ 200. De 0 a 6 Años: gratis. Tel. 03489-498285. v.8.11. FRASE DEL DIA Las preocupaciones se pierden con el tiempo. Ramón de Campoamor (1817-1901) Poeta español. Entretenimiento familiar Domingo 4 - 16,30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 4 de noviembre a las 16.30 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.3.11. ----- Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781. Te esperamos!!!!! GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.10.11.